شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل الارتفاع فى مصر وعالميا اليوم السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر وعالميا الإرتفاع صباح اليوم السبت 20 مارس 2021 حيث زاد سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر 1.03 جنيه عن ختام التعاملات أمس الجمعة و5 جنيهات عن سعر الذهب في بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الذهب عيار21 اليوم نحو، 769.43 جنيه صباح اليوم، بينما كان في ختام تعاملات الجمعة 768.40 جنيه للجرام، وسجل في صباح الجمعة 764.00 جنيه.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بأسعاره عالميا حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 11 دولار للأوقية «الأونصة»، متأثرا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث سجلت الأوقية عيار 24 قيراط صباح اليوم 1،745.31 $ بزيادة 3 دولار عن تعاملات مساء الجمعة، وزيادة 14 دولار عن تعاملات صباح الجمعة والتى سجلت فيها سعر 1,731.64 $، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مايزيد عن 0.5٪.

ويتغير سعر الذهب في مصر وفق التغيرات التي تحدث في سعر الذهب عالميا والتى تتأثر بالدولار حيث تربطهما علاقة عكسية.

«المصرى اليوم «تنشر سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية اليوم السبت 20 مارس 2021

سعر الذهب صباح اليوم السبت 20 مارس 2021



1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879.35 جنيه وعالميا 56.11 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 806.07 جنيه وعالميا 51.44 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.43 جنيه وعالميا 49.10 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.51 جنيه وعالميا 42.08 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.95 جنيه وعالميا 32.73 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.67 جنيه وعالميا 28.06 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.39 جنيه وعالميا 23.38 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,155.43 جنيه وعالميا 392.79 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،350.75 جنيه وعالميا 1,745.31 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87,934.71 جنيه وعالميا 5,611.30 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879،347.14 جنيه وعالميا 56,113.02 $

سعر الذهب مساء الأمس الجمعة 19 مارس 2021



1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 878.17 جنيه وعالميا 56.01 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 804.99 جنيه وعالميا 51.35 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراطفى مصر 768.40 جنيه وعالميا 49.01 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 658.62 جنيه وعالميا 42.01 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.26 جنيه وعالميا 32.68 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.08 جنيه وعالميا 28.01 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 365.90 جنيه وعالميا 23.34 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) وعالميا 6,147.16 جنيه 392.10 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،314.01 جنيه وعالميا 1,742.24 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87,816.58 جنيه وعالميا 5,601.44 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 878،165.76 جنيه وعالميا 56,014.40 $

سعر الذهب صباح الأمس الجمعة 19 مارس 2021



1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 873.14 جنيه وعالميا 55.67 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 800.38 جنيه وعالميا 51.03 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 764.00 جنيه وعالميا 48.71 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 654.86 جنيه وعالميا 41.76 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 509.33 جنيه وعالميا 32.48 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 436.57 جنيه وعالميا 27.84 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 363.81 جنيه وعالميا 23.20 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,111.99 جنيه وعالميا 389.71 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،157.75 جنيه وعالميا 1,731.64 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87,314.20 جنيه وعالميا 5,567.34 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 873،142.01 جنيه وعالميا 55,673.36 $

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