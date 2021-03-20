شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية بـ8 إدارات وتحرر 253 محضرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 253 محضراً بمخالفات متنوعة.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية،برئاسة عصام اللبيدى حملة أسفرت عن تحرير 36 محضر تنوعت بين 23 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 17 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و3 محاضر تصرف في الرصيد الاستراتيجى لـ3 مخابز من الدفيق، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 16 محضر شملت 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، ومحضر تصرف في 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم من الرصيد الاستراتيجى لأحد المخابز، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 32 محضر شملت 19 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 14 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين استيلاء على المال العام لبقالين تموين مخالفين، كما تم سحب عينات دقيق وعينة مكرونة وعينة خبز للتحليل .

وفى إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر شملت 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق،ومحضر إدارة مخزن لتخزين المواد الغذائية بدون ترخيص، ومحضر بضبط أحد مصانع مستحضرات التجميل يقوم بتقليد علامة تجارية.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 67 محضر شملت 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم سداد فروق اسعار، و18 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و10 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر حيازة اسطوانات بوتاجاز حجم تجارى بمنطقة بها غاز طبيعى، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 31 محضر شملت 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لبقالين تموين، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 28 محضر شملت 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين وسط أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم سحب عينات دقيق بلدى من عدد 4 مخابز للتحليل.

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