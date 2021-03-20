شكرا لقرائتكم خبر عن خوذة الشيطان وقلنسوة الراهب شديدة السمية وتؤدي للوفاة.. تحذير من طب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من خطورة نبات خوذة الشيطان أوخانق الذئب نظراً لسميته الشديد أو كما يسميه البعض نبات «قلنسوة الراهب، مؤكدة أنها نبتة سام وتصيب الإنسان بأعراض تصل به إلى الوفاة .

وقالت «مها»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم«، أن نبات خوذة الشيطان أو قلنسوة الراهب يستخدم في علاج بعض الأمراض كارتفاع درجة الحرارة ومضاد للالتهاب لكن المادة السامة فيه هي Aconitum napellus ، والجرعة السامة 2 مللي جرام من المادة المستخلصه، أو واحد جرام من النبات نفسه، مشيرة إلى أن التسمم يحدث عند اكل النبات خصوصاً الجذور وفي بعض الحالات عند ملامسته يؤدي التسمم إلى عدم انتظام ضربات القلب والشعور به التنميل ضعف الوجه والأطراف غثيان في تقلصات في البطن ثم الوفاة.

وأشارت إلى أن نبات خانق الذئب أو خوذة الشيطان يحتوى على مادة (اكونيت) Aconite،اكثر جزء سام فيه هو الجذور ولكن الأزهار والأوراق سامة أيضاً، وقد يحدث تسمم ليس فقط من تناولها بل حتى من لمسها حيث سجلت عدة حالات وفاة منها حالة وفاة غامضة لمزارع في بريطانيا عام 2014، تبين لاحقاً أنه تعامل مع هذه النبتة، يحدث عند تناولها عدة أعراض منها الشعور بخدر اللسان وإفراز شديد للعاب وقيء وإسهال وتشنجات وصعوبة في التنفس وتسارع ضربات القلب والتي قد تؤدي الوفاة.

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