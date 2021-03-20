شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمرأة يوفر ألف استمارة بطاقة رقم قومي للسيدات مجانا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» وفر المجلس القومي للمرأة في البحر الأحمر استمارات بطاقات رقم قومي ألف سيدة بالمجان من مختلف المدن

أوضحت نيرمين أبوسريع مقرر المجلس القومي بالبحر الأحمر أن هذه الاستمارات للمرأة المعيلة والسيدات غير القادرات «بالمجان» ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك» التي ينفذها فرع المجلس بجميع مدن محافظ البحر الأحمر، وذلك مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت أبوسريع أن المبادرة تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات، والعمل على زيادة أعداد السيدات المطلوب استخراج بطاقات لهن، وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، وحرصا على مساعدتهم في إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهم على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

وأضافت مقررة الفرع، أن المجلس يوفّر الاستمارات بدون مقابل للسيدات، ويتم إعفاؤهم من غرامات التأخير، مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية، من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كل العقبات، بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وضمان حصولها على كل حقوقها، سواء الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية.