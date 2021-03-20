شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال المنصورة تنقذ حياة «لوما».. دخلت مشلولة وخرجت على قدميها (القصة كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 37 يوما قضتهم «الطفلة لوما نجاح فتحى»، 8 سنوات، في مستشفى الأطفال ب جامعة المنصورة، تصارع من ٱجل البقاء على قيد الحياة، خرجت على قدميها وهى تحتضن يد والدتها، التي بكت من الفرحة بعدما عانت عدة شهور وهى تبحث لها عن علاج بعدما أصيبت بشلل في القدمين، وجلطة بالمخ وميكروب في الدم، وانخفاض حاد في الوزن، دون أن يتمكن أحد من معرفة ما اصاب الطفلة.

فقبل 37 يوما حضرت «لوما» لمستشفى الأطفال بالمنصورة، يحملها والدها بينما تنهار والدتها في بكاء صامت وهى تبحث لطفلتها عن أمل في الشفاء.

وقالت سماح هارون، والدة «الطفلة لوما»: «بدأت بنتى تشتكي من صداع وتابعت لمدة شهرين في عيادات الأطباء، وكل طبيب يقول تشخيص مختلف ويعطيها أدوية مختلفة، إلا أنها لم تتحسن وبدأ وزنها ينخفض بشكل سريع، من 37 كيلو إلى 25 كيلو، حيث امتنعت عن الأكل واصبحت تعيش على الماء فقط فلايبقى شئ في معدتها، ثم بدأت ترفض النور وتريد أن تجلس في ظلمة ولا تسمع أي صوت وشخّص أحد الأطباء حالتها، بأنها مصابة بإلتهابات في عصب العين وأعطاها علاج ولكن دون جدوى».

وأضافت والدة لوما: «تعبنا من الدكاترة وفقدنا الأمل خاصة بعدما تدهورت حالتها وكنت أخشى أن أدخلها مستشفى حكومى، لكن نصحنى البعض بالدخول لمستشفى الأطفال- جامعة المنصورة -، وحضرت بالفعل بها وبعد الكشف عليها في العيادات، رجح الأطباء أن تكون مصابة بأنيميا وطلبوا منا العودة بها بعد يومين للمستشفى لإجراء فحوصات وتحاليل، فعدت بها إلى المنزل، وبعد ساعات فوجئت بأختها تخبرني أن لوما مش قادرة تقف على رجليها، وتقول ان رجلها مش موجوده، فجريت عليها لقيتها بتقولى «فين رجلى يا ماما»، وكان منظرها يقطع القلب لأن بنتى فجأة بقت مشلولة وانهار المنزل كله «.

وتابعت :«انهار زوجى واتصل بأحد اعضاء مجلس النواب السابقين وهو يبكى فإتصل النائب السابق على الدكتور احمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى، وشرح له الحالة فطلب أن نتوجه بها في اليوم التالى رغم انه لم يكن يوم استقبال، وبالفعل ذهبنا فوجدنا المدير بنفسه في استقبالنا» .

وانهارت وهى تقول«دخلت بنتى المستشفى محمولة وهى تصارع الحياة ونحن في انهيار تام ننتمسك بالدعاء لله وقام أطباء المستشفى فورا في عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتحاليل فإكتشفوا خراج على الرئة و3 خراريج على المخ ووجود ميكروب في الدم، فبدأوا في تجهيزها لإجراء عمليه حرجة في المخ والحمد لله بعد العملية بدأت بنتى تتحسن»

واضافت«الحقيقة كل الناس بالمستشفى كانوا مهتمين بالحالة ووجدنا رعاية كبيرة جدا حيث كان يتابعها فريق طبى على اعلى مستوى سواء الأطباء أو التمريض،وكان الدكتور أحمد الرفاعى مدير المستشفى يتابع الحالة بنفسه، واستمرت رحلة العلاج، 33 يوم، وبعد العملية بفترة بسيطة بدأت قدميها تتحرك وكانت استجابتها سريعه حتى اتحسنت حالتها تماما وخرجت على قدميها وبدأت تعود لحالتها الطبيعية ونفسى أشكر كل فرد في المستشفى على رعايتهم لبنتى وانقاذ حياتها فقد كنت بدأت افقد الأمل في انقاذها لكن الحمد لله بنتى رجعت لى تانى».

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفي الأطفال الجامعي، للمصرى اليوم: «الطفلة لوما أصيبت بمرض نادر تسبب في إصابتها بالشلل، ووصلت المستشفى وهى حالتها سيئة، ولا يوجد أي معلومة عن مرضها وعندما بأنا الفحوصات والتحاليل واكتشفنا انتشار ميكروب في الدم، ثم وجدنا خراج في المخ والرئة والحوض، وقررنا إجراء عملية لها في المخ لوجود صديد عليه، ولا يمكن علاجه بالأدوية، وسحبنا الصديد من على المخ ووضعت تحت رعاية طبية متكاملة حتى خرجت من المستشفى على قدميها وبصحة جيدة»

وأضاف«سوف تخضع لوما للمتابعة وسنرسل عينات لتحليلها في أمريكا في مركز متخصص في أمراض الوراثة لنتابع حالتها جيدا حتى لا يتكرر ما حدث معها مرة أخرى»،.

ووجه الشكر لشباب الأطباء الذين شاركوا في متابعة الحالة وهم الأطباء«سارة محمود نصير، ومحمد صبري، وعبير حسن، وحسام الدين حسين، وإسراء الصاوي»، قائلا: «كنت أتابع حالة الطفلة بنفسى وبمشاركة فريق طبي ضخم شارك فيه حوالي 10 أطباء بالإضافة إلى فريق التمريض وهؤلاء الشباب كانوا يتابعون الحالة على مدار الساعة حتى تم انقاذ حالتها فالكل اعتبرها ابنته أو اخته الصغيرة»

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