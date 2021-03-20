شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم بجنيه والبطاطس بجنيه فقط .. اسعار الخضار والفاكهة فى مصر السبت 20-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم السبت20 مارس 2021 استقرارا ملحوظا في أسعار سوق العبور للجملة بينما اختلف السعر للتجزىة من سوق لآخر ومن محافظة لأخرى.

«المصرى اليوم «تنشر أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت20 مارس حسب أسعار سوق العبور ويزيد السعر من 2 إلى 4 جنيه في الأسواق الأخرى



اسعار الخضار في مصر اليوم السبت 20مارس

سعر الطماطم من ما بين 1الى 1.8جنيه للكيلو.

سعر البطاطس من ١.١ إلى 2.1 جنيه.

سعر البصل من 2.50 إلى 5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة من٢ إلى4.25جنيه

سعر الفاصوليا ما بين 6 إلى 11جنيه.

سعر الفلفل الرومي فيتراوح من 2الى 5جنيهات .

سعر الثوم فيتراوح من 5الى 7جنيهًا والبسلة 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2و3.75جنيهات

سعر الخيار البلدي 1.50 إلى 4 جنيهات.

سعر الملوخية 5إلى 7جنيهات.

اسعار الفاكهة في مصر اليوم السبت20مارس

سعر البرتقال البلدي بين 2.50 و4.50 جنيه.

سعر البرتقال السكري بين 3 و4.50 جنيه.

سعر البرتقال أبوسرة من 4الى 7 جنيهات.

سعر اليوسفي من 3.5 – 6.5 جنيه.

سعر الرومان بين 7 و10 جنيهات.

سعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

سعر التفاح الإيطالي يصل إلى 23 جنيها