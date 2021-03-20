شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الدواجن والبيض والكتاكيت فى مصر اليوم السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت اسعار الدواجن والكتاكيت والبيض فى الأسواق المصرية، اليوم السبت 20 مارس 2021 ، ويرجع ذلك لثبات العرض والطلب على الدواجن بشكل عام خلال تلك الفترة ويتوقع الخبراء زيادة الأسعار بنسبة 25٪ قبل شهر رمضان وخلاله بسبب زيادة الإسقبال على الإستهلاك والتخزين .

"المصرى اليوم" تنشر اسعار الدواجن في مصر حسب الأسعار فى بورصة الدواجن المصرية ويزيد السعر من 3 إلى 5 جنيه فى المحلات وأسواق التجزئة.

اسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 20 مارس 2021



سعر الدواجن البيضاء يتراوح من 27 إلى 29 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن البلدي يتراوح من 35 إلى 37 جنيه للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات يتراوح من 18 الى 20 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الساسو يتراوح من 26 جنيه الي 29 جنيه جنيه .

سعر الرومي البرونزي يتراوح من 42 إلى 45 جنيه للكيلو .

سعر الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيه للكيلو.

سعر البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيه للكيلو .

سعر البط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيه للكيلو.

اسعار الكتاكيت فى مصر اليوم 20 مارس 2021

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى8.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 5 إلى 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 4إلى 5 جنيه.

اسعار البيض فى مصر اليوم السبت 20 مارس 2021

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 28 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 28 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 29 إلى 35 جنيها.

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