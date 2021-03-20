شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضار والفاكهة فى مصر اليوم السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت اسعار الخضار والفاكهة فى مصر، اليوم السبت، 20 مارس، 2021 بسبب ثبات العرض والطلب لمعظم المزروعات.

"المصرى اليوم" تنشر اسعار الخضار والفاكهة، اليوم السبت، حسب أسعار سوق العبور، ويزيد السعر من 2 إلى 4 جنيهات فى باقى أسواق التجزئة.

اسعار الخضار فى مصر اليوم السبت 20 مارس 2021

سعر الثوم

كما وصل سعر كيلو جرام الثوم المستورد إلى 20 جنيها، ووصل سعر الثوم الجديد إلى 10 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

سعر كيلو الملوخية 10 جنيه .

سعر الفلفل

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 5 جنيه .

سعر الخس الكابوتشي

سعر الخس الكابوتشي يتراوح مابين من 2 إلى 5 جنيه .

سعر الفلفل الألوان

سعر كيلو الفلفل الألوان 20 جنيه .

سعر القرنبيط

سعر كيلو القرنبيط 10 جنيهات.

سعر القلقاس

سعر كيلو القلقاس 12 جنيهًا.

سعر الكوسة

سعر كيلو الكوسة من 10 إلى 12 جنيه .

سعر الفاصوليا

سعر كيلو الفاصوليا 10 جنيه .

سعر الكرنب

سعر كيلو الكرنب 20 جنيه .

اسعار الفاكهة اليوم فى مصر السبت 20 مارس 2021

سعر البرتقال

سعر كيلو البرتقال 5 جنيه .

سعر الموز

سعر كيلو الموز 10 جنيه .

سعر الجوافة

سعر كيلو الجوافة 8 جنيه .

سعر اليوسفي

سعر كيلو اليوسفي يتراوح مابين 5 إلى 10 جنيه .

سعر الرمان

سعر الكيلو الرمان يتراوح من 5 أو 10 جنيه .

سعر الفراولة

سعر كيلو الفراولة 10 جنيه .

سعر التفاح

سعر التفاح يتراوح مابين 12 إلى 25 جنيه .

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