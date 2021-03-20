شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة بناء مخالف فجرا بالدور العاشر في مدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف رئاسة مركز ومدينة دسوق تم التصدي فجر اليوم لمخالفة بناء مخالف بمدينة دسوق وتم إزالة مخالفة صب سقف بالدور العاشر ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وذلك بحضور كلا من نواب رئيس المدينة احمد عيسى، محاسب السيد عبدالستار ،محاسب أحمد سلطان، رئيس حى جنوب وليد فاروق، وبعض قوات الشرطة ومسؤلي قسم المخالفات وفريق العمل المعاون لهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالف.

ازالة بناء مخالف

ازالة بناء مخالف

ازالة بناء مخالف

ازالة بناء مخالف

ازالة بناء مخالف

ازالة بناء مخالف