شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عيادات طبيه مخالفه في مرور مفاجئ بفوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة العلاج الحر بمرور مفاجىء على بعض المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز فوه ، وأسفرالمرور عن كشف العديد من المخالفات التي تراوحت بين مخالفات بسيطة تم تلافيها في الحال ومخالفات جسيمة تم تحرير محاضر بها في قسم شرطة فوة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ ،جدير بالذكر أنه بالمرور على مركز علاج طبيعى وجد به أدوية غير مصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة وتم ضبطها وتحريزها كما أسفر التفتيش أيضاً عن وجود بعض أدوات الحجامة وتم تحرير محضر بالواقعة ، ومرور آخر على مركز طبى غير مرخص وتم تحرير محضر بالواقعة .

وتؤكد الدكتورة سوسن سلام على أهمية المتابعة المستمرة للقطاع الخاص لضمان وصول الخدمة الطبية الجيدة للمواطن ولضمان عدم التساهل في إتباع الإجراءات الوقائية داخل المنشآت الطبية .