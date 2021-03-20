شكرا لقرائتكم خبر عن «حواديت الأراجوز» يبدأ تجواله من سوهاج.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح ان عرض «حواديت الأراجوز» من إنتاج الفرقة يبدأ أول عروضه خارج القاهرة غدا .

حيث يقدم العرض على مسرح قصر ثقافة سوهاج وحتى الجمعة المقبل ٢٦ مارس الجاري في تمام السابعة مساء وبالمجان.

وذلك ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة .

وهي الخطة التي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت ادارة الفنان محمد الشرقاوي.

يذكر أن عرض «حواديت الأراجوز» من تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبدالله، عادل ماضي ،أشعار فوزى المليجى، موسيقي وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب.