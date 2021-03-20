شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: لا تنخدعوا.. حالة الطقس اليوم في الإسكندرية السبت 20-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فى مصر فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت بوجود ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على مصر عمومًا، ويبدأ الجو فى الإرتفاع على محافظة الإسكندرية حتي يوم الثلاثاء المقبل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من عدم الانخداع بارتفاع درجة الحرارة التى يحدث فى الأيام المقبلة لأنه سرعاما تنخفص فى نهاية الأسبوع، وتكون الرياح على الإسكندرية شرقية إلي شرقية شمالية سرعتها 18 كيلو مترًا فى الساعة، ويكون ارتفاع الموج يتراوح بين مترين ومترين ونصف، وتتراوح قيم الرطوبة النسبية بين العظمى 50 والصغرى 25.

وقالت هيئة الأرصاد بوجود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اعتبارًا من الأربعاء المقبل بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات على المناطق الشمالية، ويسود طقس معتدل شمالاً، وحار جنوبًا نهارًا وبارد ليلاً.

توقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة المتوقعة اليوم فى الإسكندرية العظمى 28 وتكون درجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية.

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