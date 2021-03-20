شكرا لقرائتكم خبر عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

- صورة أرشيفية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة، عن رصد ٣٥ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٣٨٨ حالة إيجابية منذ يناير الماضي وتعافى ١٤ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي ليصل إجمالي حالات التعافي لـ٢٦٨ حالة، بالإضافة إلى وفاة ٥ حالات بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير الماضي ٤٥ حالة وفاة.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إلى استمرار تلقي طلبات المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا ونهيب بالمواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس، وتؤكد وزارة الصحة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة ٨٦٪؜ في الوقاية من الفيروس، و٩٩٪؜ في إنتاج الأجسام المضادة و١٠٠٪؜ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأكد الزملوط، على إنهاء إجراءات التعقيم والتطهير بالمدارس بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني وكذا تكثيف عمل لجان المرور اليومية على المستشفيات لتقييم ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية ورصيد أسطوانات الاكسجين والذي جرى دعمه باحتياطي يكفي لمدة ١٥ يوماََ وكفاءة شبكات الغاز على مستوى المحافظة ورفع تقارير يومية بالموقف للجنة الأزمة الرئيسية.

وشدد الزملوط، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة لعدم التعرض للعقوبات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار الفيروس، محذرًا من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية.

ونوه الزملوط، إلى تواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكافة المراكز، مذكرًا ببدء تفعيل قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.