شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم 10 كيلو من مسنة بمركر أورام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الفريق الطبي بمركز أورام أسوان في استئصال ورم كبير من مريضة ٦٥ سنة .

وقال الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام أسوان ، أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور ابراهيم عبدالرحمن، تمكن من استئصال الورم من المريضة بعد عملية جراحية ناجحة استغرقت نحو 3 ساعات تم خلالها استئصال الورم والذي بلغ وزنه 10 كيلو جرام، وتم ايداع المريضة بعد اجراء العملية بالرعاية المركزة وهي بحالة صحية جيدة.

أضاف، ان الحالة من حالات قوائم الانتظار ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لافتا الي ان مركز الاورام طلب اجراء عمليات الجراحة العامة ايضا بالمركز بجانب جراحة الاورام وتم تحويل حالات بالفعل من التأمين الصحي ومن المجالس الطبية المتخصصة علي نفقة دولة، وذلك نظرا للمسئولية الواقعة على المركز في ظل ان جميع المستشفيات بالمحافظة اما عزل او ضمن خطة التطوير والانشاء في التأمين الصحي الشامل حيث تم اجراء الجراحات ولا توجد قوائم انتظار بالمركز .

واوضح ان المركز ليس متخصص في الجراحة العامة لكن تم تقديم الخدمة وبنجاح نظرا للظروف الحالية و دون تأخير لحالات الاورام.