شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامات بالبياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت رئاسة مدينة البياضية الحملات لليوم الثالث على التوالي، وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد .

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 افراد غير ملتزمين بارتداء الكمامة فى المواصلات العامة وطلب التصالح الفوري، وتم ضبط عدد ٢ محضر اشغال طريق وتم التحفظ عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم فض تجمع عشوائي لبعض الباعة الجائلين ومنشأت متحركة .

رافق رئيس المدينة فى الحملات كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، ومسئولي المتابعة الميدانية والمرافق والاشغالات .

كما أكد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، على المحال التجارية والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والتشديد على النظافة العامة حرصاً على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً.