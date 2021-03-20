شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامات بالبياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استأنفت رئاسة مدينة البياضية الحملات لليوم الثالث على التوالي، وتم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد .
وأسفرت الحملة عن ضبط 5 افراد غير ملتزمين بارتداء الكمامة فى المواصلات العامة وطلب التصالح الفوري، وتم ضبط عدد ٢ محضر اشغال طريق وتم التحفظ عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم فض تجمع عشوائي لبعض الباعة الجائلين ومنشأت متحركة .
رافق رئيس المدينة فى الحملات كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس مجلس المدينة، ومسئولي المتابعة الميدانية والمرافق والاشغالات .
كما أكد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، على المحال التجارية والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامه بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والتشديد على النظافة العامة حرصاً على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، وعلى المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً.
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