شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس فى البحيرة اليوم السبت 20-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 20-3-2021، ويسود طقس حار على الوجه البحري، كما ترتفع درجات الحرارة فى مراكز محافظة البحيرة، كما توجد أتربة عالقة خلال ساعات النهار على الوجه البحري، وتكون الرياح شرقية تتحرك بسرعة تصل إلي 18 كيلو متر.

حالة الطقس في البحيرة اليوم

تكون حالة البحر المتوسط فى مركزي إدكو ورشيد الساحليين من مضطرب إلي معتدل، ويكون ارتفاع الموج بين 2 و2.5 مترًا، واتجاه الرياح شرقية إلي جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة على محافظة البحيرة بين 32 و25 درجة، وتتراوح درجات الحرارة الصغري بمراكز المحافظة بين 13 و15 درجة.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

دمنهور: العظمي 32 - الصغري 13

أبوحمص: العظمي 32 - الصغري 13

كفر الدوار: العظمي 31 - الصغري 14

أبوالمطامير: العظمي 32 - الصغري 14

إدكو: العظمي 25 العظمي - الصغري 15

رشيد: العظمي 25 العظمي - الصغري 15

المحمودية: العظمي 31 - الصغري 14

الرحمانية: العظمي 31 - الصغري 14

شبراخيت: العظمي 32 - الصغري 14

إيتاى البارود: العظمي 32 - الصغري 14

كوم حمادة: العظمي 32 - الصغري 14

مركز بدر: العظمي 32 - الصغري 20

الدلنجات: العظمي 32 - الصغري 14

حوش عيسي: العظمي 32 - الصغري 14

وادي النطرون: العظمي 32 - الصغري 15

النوبارية: العظمي 32 - الصغري 14

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