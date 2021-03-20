شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من الانخداع من ارتفاع الحرارة .. حالة الطقس من السبت الى الخميس 25 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 20 مارس إلى الخميس 25 مارس 2021 حيث حذرت من موجة حارة بداية من اليوم الي يوم الثلاثاء معلنة بداية فصل الربيع مناخيا تؤثر علي كافة الانحاء مسببة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تكون ذروتة يوم الاثنين والثلاثاء ثم تنخفض درجة الحرارة في نهاية يوم الثلاثاء بشكل كبير. كما تكون سمة الفترة الاتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح.

كما تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة لأنة سرعان ما ينخفض نهاية الأسبوع.



وأوصت باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس السبت 20 مارس 2021:

فرص سقوط أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30%

أتربة عالقة نهارا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا فى مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- حالة الطقس الأحد 21 مارس 2021:

أتربة عالقة نهارا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا

- حالة الطقس الاثنين 22 مارس 2021 :

أتربة عالقة نهارا : على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

نشاط للرياح: مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا.

- حالة الطقس الثلاثاء 23 مارس 2021 :

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد ورياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من شمال الصعيد.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد يتراوح مقدار الارتفاع ما بين 6 و8 درجات ليسود طقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، بارد ليلا

- حالة الطقس الأربعاء 24 مارس 2021 :

انخفاض ملحوظ في الحرارة ما بين 4 و5 درجات ليسود طقس معتدل شمالا وحار جنوبا في النهار , بينما يكون بارد ليلا

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد

- حالة الطقس الخميس 25 مارس 2021 :

انخفاض ملحوظ في الحرارة ما بين 4 و5 درجات ليسود طقس معتدل شمالا وحار جنوبا في النهار , بينما يكون بارد ليلا

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية

- حالة الطقس من السبت 20 مارس 2021 إلى الخميس 25 مارس2021