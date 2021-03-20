شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الحديد والاسمنت فى مصر اليوم السبت 20-3-2021 (القائمة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالى، شهدت أسواق مواد البناء فى مصر، استقرار فى سعر الحديد والاسمنت بكافة أنواعها بمستهل تعاملات اليوم السبت 20-3-2021، بعدما ارتفع السعر منذ يومين بشكل مفاجئ بمعدل 200 جنيه فى سعر طن الحديد، و50 جنيها فى سعر طن الأسمنت.

وتوقع محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، تراجع سعر الحديد والاسمنت فى السوق المحلى خلال الأيام المقبلة خاصة فى ظل عدم الاقبال من ناحية الشراء نظراً الظروف الاقتصادية التى يعانى منها المواطنين، وكذا ضوابط واشراطات البناء الجديدة.

وتنشر "المصرى اليوم"، قائمة بأسعار الحديد داخل السوق المحلية بمستهل تعاملات اليوم السبت20 -3-2021 كالآتي:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13700 جنيه.

سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيه

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيه

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه

سعر طن الحديد سرحان 13300

سعر طن الحديد مراكبى 13300

سعر طن حديد المصريين 13500

سعر طن حديد مصر الكومى 13300

سعر طن حديد المعادى 13300

سعر طن حديد العشرى 13300

سعر طن حديد مصر ستيل 13300

يضاف الى سعر الطن المعلن 120 الى 150 جنيه "نولون" قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التى لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنية

سعر طن أسمنت النصر 750 جنية

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنية

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنية

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنية

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنية

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنية

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنية

سعر طن أسمنت السويس 770 جنية

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنية

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنية

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنية

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية

سعر طن اسمنت المسله 725 جنية

سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيه فى الاسكندرية

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 855 جنيه

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 فى القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيه

وجاء سعر الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية كالتالى:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنية

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنية

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنية

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.

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