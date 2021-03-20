شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وائل الابراشي إلى منزله بعد تعافية من فيرس كورونا وآثارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي والكاتب الصحفي وائل الابراشي انه خرج من مستشفي زايد التخصصي ، وانه في منزله حاليا .

وأكد عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك انه يقضي اجازة ما بعد الكورونا حتي يستعيد صحته بالكامل ونشاط الرئتين ، مشيرا انه سوف يعود للشاشة في حلقات تحمل الكتير من المفاجآت خلال اسبوعين

وكان الإعلامي وائل الابراشي قضي فترة طويلة في مستشفى زايد التخصصي، تحت الملاحظة ومتابعة الرئة والتنفس، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكانت حالة الإبراشي في حالة تحسن واستقرار تام منذ اصابته بفيرس كورونا ، و سوف يعود الابراشي لجمهوره ، من خلال برنامج التاسعة على شاشة القناة الاولي.

وكان الإبراشي كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ اكثر من شهرن ، الحمد لله لقد مّن الله عليّ بالشفاء من فيروس كورونا المستجد وبعدهاوقضي فترة متابعة الرئة.

وأشيع خلال الشهور الماضية تدهور الحالة الصحية لمقدم برنامج «التاسعة» عبر شاشة التلفزيون المصري الاعلامي وائل الابراشي وهو ما دعا أسرته للمطالبة بعدم نشر أي معلومات خاطئة من شأنها إثارة البلبلة دون التأكد من المعلومات الصحيحة.

و كان الإبراشي يرقد في مستشفي زايد التخصصي منذ اكثر من ثلاث شهور تقريبا، إثر إصابته بفيروس كورونا ، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، في أواخر ديسمبر الماضي عن نقله إلى المستشفى، حيث تواجد في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

ومن بعدها أجرى العديد من المسحات التي أكدت استمرار الإصابة، وكان الإعلامي عمرو أديب، قرأ رسالة مكتوبة من زميله وائل الإبراشي عبر برنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، نصها: «نُقلت في سيارة إسعاف وأنا وفي حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتاي، والآن حالتي بدأت تتحسن بالرغم صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث».