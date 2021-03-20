شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 15 أسقفا.. ختام حفل استقبال الأنبا أكسيوس في عين شمس والمطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت كنيسة الشهيد مارجرجس بعين شمس الشرقية، منذ قليل، حفل استقبال الأنبا أكسيوس الأسقف العام الجديد لكنائس قطاع عين شمس والمطرية.

وتقدم خورس الشمامسة موكب الأب الأسقف الجديد مرتلين ألحان الفرح، صلى بعدها نيافته صلاة الشكر أعقبها عدة كلمات من بعض الحضور واختتم بكلمة شكر من نيافته.

حضر الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ورئيس حي عين شمس ورئيس حي المطرية و بعض من أعضاء البرلمان والقيادات الأمنية.

كما حضره من أساقفة الكنيسة، الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه،والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة ومار بقطر بالخطاطبة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا.

وحضر الحفل أيضًا القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، ومجمع كهنة القطاع.