شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشترك بمعارض الجيزة لمنتجات المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن فتح باب التسجيل فى معارض المشروعات الصغيرة التي تقيمها المحافظة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، وذلك لتوفير فرص للترويج لمنتجات الشباب والصناعات اليدوية من أبناء الجيزة.

ويمكن للراغبين التسجيل في معارض محافظة الجيزة من خلال التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة بـ300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الطابق الثانى، من الساعة 9.30 صباحا حتى 2 ظهرا.

ونظمت محافظة الجيزة الخميس الماضى معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف بالتعاون مع نادى الزمالك، والذى أقامه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة وبالتعاون مع إدارة نادى الزمالك لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، وذلك بمقر نادى الزمالك، والذى استمر لمدة 3 أيام.

وأكدت هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع، أن المعرض يُعد فرصة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها بالمجان.