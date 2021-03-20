التعليم: كتب الترم الثانى لصفوف النقل مع الطلاب منذ الأسبوع الأول للدراسة

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كتب الفصل الدراسي الثاني جميعها مع الطلاب منذ الأيام الأولى من بدء الفصل الدراسي الثاني، خاصة الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى، مؤكدة أن كتب الصفوف الأولى وصلت أيضا إلى المدارس والطلاب، أما فى المرحلة الثانوية يعتمد الطلاب على المنصات وبنك المعرفة فى تحصيل دروسهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي وكذلك مواعيد الاختبارات.