شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة فى البحيرة اليوم السبت 20-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة فى مدن دمنهور والدلنجات والنوبارية الجديدة وغرب النوبارية ورشيد الجديدة فى محافظة البحيرة عن يوم السيت 20-3-2021، وانتشر البحث عن مواعيد الصلاة فى البحيرة على محرك بحث جوجل اليوم، وخصوصًا البحث عن موعد أذان صلاة الفجر وكذلك موعد أذان صلاة الظهر بالإضافة إلي موعد أذان صلاة المغرب.

مواعيد الصلاة فى دمنهور اليوم

موعد أذان الفجر 4.35 ص

موعد الشروق 6.02 ص

موعد أذان الظهر 12.06 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.09 م

موعد أذان العشاء 7.28 م

مواعيد الصلاة فى الدلنجات اليوم

موعد أذان الفجر 4.34 ص

موعد الشروق 6.02 ص

موعد أذان الظهر 12.05 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.09 م

موعد أذان العشاء 7.28 م

مواعيد الصلاة فى النوبارية الجديدة اليوم

موعد صلاة الفجر 4.29 ص

موعد الشروق 5.56 ص

موعد صلاة الظهر 12.00 م

موعد صلاة العصر 3.27 م

موعد صلاة المغرب 6.04 م

موعد صلاة العشاء 7.22 م

مواعيد الصلاة فى رشيد الجديدة اليوم

موعد أذان الفجر 4.19 ص

موعد الشروق 5.47 ص

موعد أذان الظهر 11.51 ص

موعد أذان العصر 3.18 م

موعد أذان المغرب 5.55 م

موعد أذان العشاء 7.13 م

مواعيد الصلاة فى غرب النوبارية اليوم

موعد صلاة الفجر 4.28 ص

موعد الشروق 5.55 ص

موعد صلاة الظهر 11.59 ص

موعد صلاة العصر 3.26 م

موعد صلاة المغرب 6.03 م

موعد صلاة العشاء 7.21 م

اقرأ أيضًا عن أهم أخبار البحيرة اليوم:

بينها ثاني مسجد بناه عمرو بن العاص.. افتتاح 11 مسجدًا في البحيرة

حمِّل إمساكية شهر رمضان 2021 عن محافظة البحيرة

حالة الطقس فى البحيرة اليوم