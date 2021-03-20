شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم السبت 20-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم السبت 20-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، ويكثر البحث الآن على محرك بحث جوجل بشكل كبير عن مواقيت الصلاة خصوصًا موعد صلاة الفجر وموعد صلاة الظهر وموعد صلاة المغرب فى الإسكندرية بشكل واسع اليوم.

موعد صلاة الفجر 4.36 ص

موعد الشروق 6.04 ص

موعد صلاة الظهر 12.08 م

موعد صلاة 3.35 م

موعد صلاة 6.11 م

موعد صلاة 7.30 م

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