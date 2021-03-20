شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم 300 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا الصيني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مصر، شحنة جديدة، ضمن سلسلة من تدفقات لقاح فيروس كورونا سينوفارم الصيني، حيث استقبل مطار القاهرة ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية.

وكانت مصر تلقت 350 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا سينوفارم الصيني على دفعتين من قبل.

وشاركت مصر في التجارب السريرية للقاح كورونا سينوفارم من خلال 3 آلاف متطوع من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان اعلنت، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149256 حالة، وسجلت 645 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.