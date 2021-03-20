شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 20 مارس 2021 بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 20 مارس 2021، حيث تسود موجة حارة بداية من اليوم الي يوم الثلاثاء معلنة بداية فصل الربيع مناخيا تؤثر علي كافة الانحاء مسببة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

ويسود طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا، على كلا من القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، بينما يسود طقس يكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب البلاد والرياح نشطة , وطقس حار على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة مائل للبرودة ليلا , بينما يكون حار نهارا بارد ليلا والرياح نشطة على جنوب سيناء وبارد ليلا على شمال الصعيد.

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -