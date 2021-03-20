شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الزراعة عن حاجتها لإخصائيين زراعيين.. اعرف شروط الوظيفة × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
واوضحت الوزارة الشروط الواجب مراعاتها في المتقدمين لهذه الوظيفة.
1- أن يكون من خريجي كليات الزراعة
2-يفضل أن يكون ضمن تخصصات وقاية نباتات، أمراض نباتات، شعبة عامة، زراعة دولية، بساتين، بيوتكنولوجى.
3-ويقبل فى هذه الوظيفة خريجى كليات العلوم تخصص، نبات أو حشرات.
4- يفضل ألا يقل تقدير المتقدم العام التراكمى للمؤهل الدراسي عن جيد.
5- وتتضمن الشروط ألا يزيد عمره عند التقدم للإعلان عن 27 عام، بحيث تكون الأولوية للأصغر سنا.
6- يستثنى من ذلك من لديه خبرة في أحد مجالات العمل ذات الصلة المباشرة بأعمال الحجر الزراعي (وفقا لشهادة رسمية ومعتمدة يتم تقديمها من جهة عملهم).
7- يشترط فى المتقدم اجادة اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب الآلي اجادة تامة.
8- لابد من اجتياز الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية المقدمة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كشرط للالتحاق بالوظيفة.
9- يتم تسجيل الطلبات الكترونيا من خلال شبكة الانترنت وذلك على بوابة الوظائف الحكومية (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) – وظائف متاحة – ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.
10- يتم فتح باب التقدم بداية من اليوم السبت وحتى 5 ابريل، وفى حالة الاستفسار يتم التواصل على تليفون رقم 0237608575.