شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا ربيع.. بداية الاعتدال الربيعى اليوم.. والفصل يستمر 92 يوما و17 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الاعتدال الربيعى، والذى يحل على الكرة الأرضية، اليوم السبت 20 من شهر مارس الجارى، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى، ووفقا للحسابات الفلكية، فيبدأ فصل الربيع اليوم السبت 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة، حيث يكون الفصل ربيعا فى نصف الكرة الشمالى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء.

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ"الخليج 365"، أن هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

و بعد يوم من الانقلاب الشتوى مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعى.