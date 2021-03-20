شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مارس اليوم العالمى للمياه.. 5 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
واليوم العالمى للمياه هو فرصة لرفع الوعى بالأمور المتصلة بالمياه ولالهام الآخرين لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق
وفى التقرير التالى 5 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى العالمى.
1- يعيش 3 مليارات من سكان العالم بدون مياه صالحة للشرب.
2- مع حلول 2050 يمكن أن يعيش ما يقرب من6 مليار فرد فى مناطق تعانى من ندرة المياه مرة واحدة فى العام على الأقل.
3- تسبب حالات الطقس القاسية فى ما يزيد عن 90% من الكوارث الرئيسية فى العقد الأخير.
4- مع حلول 2040 يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة العالمى بنسبة تزيد عن 25% فى حين يتوقع أن يزيد الطلب على المياه بنسبة 50%.
5- إذا استطعنا الحد من الاحترار العالمى دون درجة ونصف مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية فيمكننا خفض الإجهاد المائى بسبب المناخ بنسبة تصل إلى 50% .