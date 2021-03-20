شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مارس اليوم العالمى للمياه.. 5 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم بعد غد الاثنين باليوم العالمى للمياه والذى يوافق 22 مارس بوصفها وسيلة لجذب الإنتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة .

واليوم العالمى للمياه هو فرصة لرفع الوعى بالأمور المتصلة بالمياه ولالهام الآخرين لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق

وفى التقرير التالى 5 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى العالمى.

1- يعيش 3 مليارات من سكان العالم بدون مياه صالحة للشرب.

2- مع حلول 2050 يمكن أن يعيش ما يقرب من6 مليار فرد فى مناطق تعانى من ندرة المياه مرة واحدة فى العام على الأقل.

3- تسبب حالات الطقس القاسية فى ما يزيد عن 90% من الكوارث الرئيسية فى العقد الأخير.

4- مع حلول 2040 يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة العالمى بنسبة تزيد عن 25% فى حين يتوقع أن يزيد الطلب على المياه بنسبة 50%.

5- إذا استطعنا الحد من الاحترار العالمى دون درجة ونصف مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية فيمكننا خفض الإجهاد المائى بسبب المناخ بنسبة تصل إلى 50% .