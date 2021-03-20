شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي تكشف تفاصيل أيام أمها الأخير ووصيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مروة ياسين إن أمها الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت اللحظات الأخيرة من حياتها بها من التجليات والمشاعر الدينية وحب الناس والجميع ملتف حولها، ولبست الطرحة الخضراء وجاء الجميع ليقرأ لها الفاتحة، مؤكدة أن سر الوصول هو الإخلاص وأن نضع الدنيا في مقامهما ووجهت رسالة لنا وللجميع بألا نغتر بالدنيا.

وكشفت الدكتورة مروة خلال لقاءها مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى لتكريم روح والدتها دكتورة عبلة الكحلاوي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، أن آخر وصية لها قالت استوصوا خيرا بالباقيات الصالحات وأن الله من عليها بمستشفى الباقيات الصالحات.

وعن سر ظهورها بالزى الأبيض قالت ابنتها دكتورة مروة إن الله ألهمها هذا الزى وإننا تمسكنا بان نسير فى فلكها ومتمسكين بعبايتها، لافتة إلى أن والدتها كانت تواجه أى شائعات بالثبات والقرب من الله.