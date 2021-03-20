شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الموجة الحارة خلال الثلاثة أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خبراء الأرصاد الجوية توقعاتهم عن حالة الطقس خلال الثلاث أيام المقبلة، تبدأ من السبت 20 مارس، وتستمر حتى الاثنين 22 من الشهر الحالي، على ان تبدأ في الانخفاض مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل الذي سيكون نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس السبت سيكون حار في محافظة القاهرة وشمال الصعيد، والوجه البحري وكذلك على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وستكون الرياح معتدلة سوف تنشط على جنوب سيناء خلال الأيام الثلاثة الماضية.

يتوقع خبراء الأرصاد بأن يسود الطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء، وستتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى الوجه البحري والقاهرة، وكذلك مدن القنا وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية

درجات الحرارة المتوقعة الأيام الثلاثة المقبلة

درجات الحرارة اليوم السبت 20 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 18.

الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 درجة والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

شمال الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 21 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

الوجه البحري: العظمى 33 درجة والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 والصغرى 19.

ووسط سيناء: العظمي 29 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 20 .

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة بعد غدا الاثنين 22 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 درجة والصغرى 19

ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة.