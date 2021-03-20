شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الصناعة الوطنية وزيادة فرص العمل.. أبرز أهداف "حياة كريمة" للتمكين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الجهات التنفيذية المختصة بالحكومة على تفعيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تطوير القري وتحقيق التنمية الاقتصادية للريف المصرى.

وكانت أكدت الحكومة مشاركة المصانع المصرية في مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية، وقالت الحكومة إن المبادرة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

حسبما أعلنته الحكومة، الخميس، تتمثل أبرز النقاط المتعلقة بهذا الصدد فى :

- تلبية كافة احتياجات تنفيذ المبادرة من خلال الصناعة المحلية.

- فتح الباب أمام الصناعة المحلية للانضمام للمبادرة بالتسجيل لدى مركز تحديث الصناعة.

- إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة.

- إقامة معارض لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من عرض منتجاتهم.

- استغلال كافة مساحات الأراضى الشاغرة في مختلف المناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل منها.

- مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية التي جرى تخصيصها خلال السنوات الماضية للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين.