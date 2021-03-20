شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. قوافل «نور حياة» تجري الكشف على عيون مواطني 7 محافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل صندوق تحيا مصر لليوم الثاني على التوالي إجراء الكشف الطبي على العيون للمواطني في محافظة السويس بحي فيصل، ومحافظة المنيا بقرية دير ابو حنس، ومحافظة المنوفية بقرية ساقية ابو شعره، ومحافظة كفر الشيخ بقرية قبريط، ومحافظة دمياط بكفر سعد، ومحافظة أسيوط بقرية موشى، ومحافظة الدقهلية بمركز السنبلاوين وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار .



من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن قوافل المبادرة الرئاسية استقبلت على مدار اليوم وأمس 3500 مواطنا في السبع محافظات، وأجرت كشف الرمد على المواطنين، وتسلم المرضى العلاج من خلال الصيدلية الملحقة بكل قافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارة الطبية طبقا لتشخيص الأطباء، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة.



وأضاف أن المبادرة تعمل على توفير الخدمة الصحية المميزة للمواطنين الأولى بالرعاية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وطبقا لقواعد البيانات الواردة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالمبادرة، وكذا الحالات الواردة عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لافتا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري.



وأوضح عبدالفتاح أن الصندوق ينفذ المبادرة من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية، لإجراء الكشف المبكر عن هذه المسببات وتوفير العلاج والعمليات الجراحية للمرضى فضلا عن توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية مجانا



وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن قوافل المبادرة قدمت الخدمة الطبية لأكثر من مليون و100 ألف مواطن حتى الآن في 19 محافظة، وسيجرى التوسع في عمل المبادرة مع تشغيل عدد من المستشفيات العاملة بالمبادرة تبعا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات - صورة أرشيفية

صندوق تحيا مصر ينظم قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة في 7 محافظات - صورة أرشيفية

قوافل المبادرة الرئاسية (نور حياة) تستقبل 3000 مريض فى 6 محافظات على مدار يومين - صورة أرشيفية