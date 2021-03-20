شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر قصتها بـ«المصري اليوم» .. وزيرة التضامن: ترشيح «الست روحية» للأم المثالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس، التهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة عيد الأم قائلة «كل عام وكل أم وامرأة في مصر طيبة وأمهات الشهداء ودورهم العظيم في تواجد أبطال قاموا بالدفاع عن الوطن ونتمنى جميعا أن نشارك ونستكمل مسيرة هؤلاء الأبطال».

وأشار الإعلامى د. عمرو الليثى إلى أن ضيفته في الحلقة «الحاجة روحية» وأبناءها الأربعة،، وأن وزيرة التضامن حرصت على المداخلة الهاتفية لتوجيه بعض الأخبار السارة للحاجة روحية.

كانت «المصري اليوم» نشرت التفاصيل الكاملة لقصة كفاح السيدة روحية محروس، التي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الإعاقة تعمل على رعايتهم بمفردها.

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روحية

ووجهت وزيرة التضامن تحية شكر وتقدير إلى الحاجة روحية لدورها العظيم ومثابرتها في تربية أبنائها قائلة للحاجة روحية «انتى على رأسي» وأنها اعطت المثل في الإخلاص والتضحية، وأن خدمة أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة شرف عظيم .

وزفت وزيرة التضامن خبر سار إلى الحاجة روحية بأنها مرشحة من قبل وزارة التضامن «الأم المثالية» لهذا العام، قائلة: «أننا سنقوم بدعمها وإعطائها مشروعا إضافية، وترشيحها كأم مثالية لهذا العام لأنها سيدة اقتصادية تنتج بيدها وهى في المنزل وهى مثال مشرف لنا جميعاً، وأن هناك شكر واجب من الجميع، وأن شاء الله سألتقي بيكى في منزلك قريباً وأننا على استعداد تام لخدمتك».