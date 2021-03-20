شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 48 إصابة بـ كورونا .. وشرق شبرا الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية اليوم الجمعة، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل حي شرق شبرا الخيمة أعلى معدل للإصابة اليوم، بعد أن سجلت 15 حالة إصابة، جاء بعدها في الترتيب مدينة ومركز بنها والذي سجل 13 حالة إصابة، فيما سجلت مدن العبور والقناطر الخيرية وكفر شكر صفر إصابات، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 13822 حالة.



قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبل اليوم الجمعة 9 حالة اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ 3 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي. وأضافت أن المستشفى محتجز به حاليا 34 حالة، منهم 16 حالة بالعناية المركزة و18 بالقسم الداخلي.

