شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج : خدمات جديدة تمنح لذوي الاحتياجات وأسرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن هناك خدمات جديدة تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم للتمتع بحرية الحركة وتخفيف الحمل عنهم، وأن الرئيس السيسي يحب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجهنا دائما لتقديم كافة الخدمات لهم، مرورا بجميع الوزراء وكافة القيادات والمجتمع الكل يساهم في دعم المواطن المصرى بشكل عام وذوي الاحتياجات الخاصة بشك خاص، ومصر تستحق منا كل الخير ومهما نقوم به مش كفاية على مصر.

ووجهت وزيرة التضامن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة التهنئة إلى كل أم مصرية بمناسبة عيد الأم قائلة «كل عام وكل أم وامرأة في مصر طيبة» وكل عام وشهدائنا بخير وهم في الجنة، وأمهات الشهداء ودورهم العظيم في تواجد أبطال قاموا بالدفاع عن الوطن ونتمنى جميعا أن نشارك ونستكمل مسيرة هؤلاء الأبطال.