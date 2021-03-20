شكرا لقرائتكم خبر عن حادث وادى حيتان بالفيوم.. خروج ٥ حالات من المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ كلف المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بتفقد الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأضاف أن الحادث جاء نتيجة انقلاب سيارتين «سفاري» بمحمية وادى الحيتان ظهر اليوم، مما أسفر عن إصابة ٨ مواطنين، لافتاً إلى نقل المصابين إلى مستشفيات الفيوم العام، وأبشواي، والجامعة.

أشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى خروج ٥ مصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية اللازمة بمستشفى الجامعة، موضحاً أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وكسور متفرقة في الذراع والحوض وجروح قطعية متفرقة بالجسد، والحالة الصحية للمصابين مستقرة.