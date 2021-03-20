شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر قصتها بـ«المصري اليوم».. السيسي يتدخل لحل مشكلة «الست روحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إن الرئيس السيسي وجه بسرعة حل مشكلة ملكية منزل السيدة روحية وفض نزاعها مع الأوقاف، ووجهت وزيرة التضامن الشكر إلى المحافظ على صرف 50 ألف جنيه لأسرة الحاجة روحية، كما أن وزيرة التضامن قدمت ألفين جنيه كدفعة، وأيضا مبلغ تكافل وكرامة.

كانت «المصري اليوم» نشرت التفاصيل الكاملة لقصة كفاح السيدة روحية محروس، التي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الإعاقة تعمل على رعايتهم بمفردها.

لقراءة القصة: اضغط هنا

قصة الست روحية - صورة أرشيفية

تابعت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أن منزل «الحاجة روحية» سيتم تعميره وفرشه كاملا بالتعاون مع «صناع الخير» وأضافت أن هناك مشكلة خاصة بملكية المنزل وبناء على توجيهات الرئيس سيتم إنهاء المشكلة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، قائلة: «أن أبناءك في عنينا وخدمتك لأبنائك مثال وشرف كبير وابنك الكبير يعاونك ومثال على التربية الصالحة»، وعقب عمرو الليثى أنها رفضت أي مساعدة وتقوم بتربية طيور وأشياء من قبل ذلك لتربية أبنائها.

- صورة أرشيفية

وزفت وزيرة التضامن خبر سار إلى الحاجة روحية بأنها مرشحة من قبل وزارة التضامن «الأم المثالية» لهذا العام، قائلة: «إننا سنقوم بدعمها وإعطائها مشروعا إضافية.. وترشيحها كأم مثالية لهذا العام لأنها سيدة اقتصادية تنتج بأيدها وهى في المنزل وهى مثال لينا جميعاً».

- صورة أرشيفية

وأشارت وزيرة التضامن: «أن القيادة السياسية مهتمة بالحالة وهناك متابعة ودعم الحاجة روحية وأسرتها، وهي العائلة مصرية نفخر بها جميعا ومثل يحتذى به في الصبر والكفاح وانتوا عائلة أصيلة ونحن ندعمكم والوقوف بجانبهم».

حكاية الأم المثالية بالمنوفية - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

حكاية الأم المثالية بالمنوفية - صورة أرشيفية

حكاية الأم المثالية بالمنوفية - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية