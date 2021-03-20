وزيرة الصحة: استقبال دفعة كبيرة من لقاح سينوفارم الصينى خلال ساعات

أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم كل العاملين في القطاع السياحى في محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بلقاح كورونا في شهر مايو المقبل بنسبة 100%، متابعة: "تطعيم كل العاملين في القطاع السياحى سيكون بالتوازى مع تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشارت الوزيرة إلى أن الأسبوع الأخير من شهر مارس وبداية شهر أبريل المقبل، سيجرى الانتهاء من تطعيم كل الأطقم الطبية حتى العاملين في القطاع الصحى الخاص بنسبة 100%، متابعة: "على آخر شهر مايو سيتم تطعيم كل العاملين في السياحة والصناعة والمعمار والعاملين في الشهر العقارى والطيران، بحيث عندما تفتح أوروبا تكون كل المقاصد السياحية المصرية آمنة بنسبة 100%، وكذلك تأمين كل العاملين في الاقتصاد لتأمين الاقتصاد المصرى".

وأكدت استعداد محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان لاستقبال الوفود السياحية بشكل جيد في ظل جائحة كورونا، مؤكده تفقدها الحجر الصحى بمطار شرم الشيخ لتقديم الخدمة للسياح بشكل آمن، قائلة: "كل حاجة ماشية بشكل كويس جدا".