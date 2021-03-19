شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استماع السيسي لسيدة حديقة الطفل.. المفتي: الرئيس حريص على حقوق المصريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بملف المرأة وحريص على نيل حقوقها؛ فهذا يعكس إيمانه بأهمية الملف، وأن الأم تمثل النافذة الأولى التي ينظر من خلالها الأبناء على أخلاق المجتمع وثقافته.

الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعد ظهر الجمعة، أعمال التجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، والتقى بإحدى السيدات من المواطنات والتي تصادف وجودها، حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.

أضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن المرأة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شؤون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، ومكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة، وعليها أن تساعد زوجها في إدارة المنزل، بحيث تنجو بها سفينة الأسرة، انطلاقًا من المودة والعشرة الطيبة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.

وعن حقوق المرأة السياسية من انتخاب، وترشح، وتولي المناصب السياسية، قال إن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة والرجل كافة الحقوق ليعمروا هذا الكون محققين المصلحة في الدنيا والآخرة، وقد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق كغيرها من التكليفات الشرعية؛ فهي على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية، ويظهر هذا الأمر أكثر في جانب العبادات.