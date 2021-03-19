شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كنيسة يوحنا المعمدان بعد تجديدها في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، كنيسة القديس يوحنا المعمدان للراهبات الفرنسيسكانيات القلب مريم الطاهر بكفر عبده بالإسكندرية بعد تجديدها، أمس.

وخلال الافتتاح، ترأس صلاة المطران القداس الإلهي احتفالاً بعيد القديس يوسف النجار، كما شارك في الاحتفال الآباء الكهنة والراهبات، وبحضور الشعب القبطى.

كما ترأس اليوم الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد القديس يوسف البتول، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفى للإيبارشية، ولفيف من الآباء الكهنة، وعدد من المؤمنين، كما دشن الأنبا توما أيقونة القديس يوسف، التي تم توزيعها على كنائس الإيبارشية.

إلى ذلك عقد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بمجلس خدمة فرح وعطاء اليوم الجمعة، وذلك بحضور الأب جورج جميل مرشد خدمة فرح وعطاء ومسؤولين الخدمة «المجلس العام للخدمة» برئاسة ماري يونان مسؤولة النشاط وباقي أعضاء المجلس.

وتخلل الإجتماع مناقشة صياغة اللوائح والتاريخ الخاص بالخدمة بالإضافة إلى إضافة بعض المقترحات والإضافات للخدمة، ووضع الخطوط العريضة لزيادة التنظيم والعمل المؤثر.

اختتم الإجتماع بالصلاة والبركة الرسولية من الأنبا باخوم لللجنة.

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