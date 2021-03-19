شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح .. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غداً السبت، حيث يسود طقس حار نهاراً، بارد ليلاً، والرياح معتدلة .

كما توقعت الهيئة أن يسود طقس حار نهاراً على السواحل الشمالية، بارد ليلًا، والرياح نشطة .

أما عن الظواهر الجوية المتوقعة، فأتربة عالقة نهاراً، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد من غدا السبت ارتفاعا في درجة الحرارة وستبلغ ذروتها الإثنين، على أن تعود مرة أخرى في الانخفاض الثلاثاء 23 مارس لتصل 12 درجة.

وتوقعت أن البلاد ستتعرض خلال الفترة المقبلة إلى حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وأن درجات الحرارة ستضرب البلد في كافة المحافظات لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من السبت حتى الإثنين 22 مارس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن مع ارتفاع درجات الحرارة سيكون الطقس حارا في القاهرة والمحافظات، وستتعرض البلاد أيضا لشبورة مائية خلال فترة الصباح، في القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة، وأيضا في السواحل الشمالية ووسط وشمال سيناء، مع نشاط حركة على السواحل الغربية، وقالت أنه من المتوقع أن محافظة الإسكندرية ستشهد سقوط أمطار في الإثنين المقبل.