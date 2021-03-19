شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري : ذكرى استرداد طابا يوم عظيم في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكافة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير طابا التي توافق 19 مارس من كل عام.

وتوجه الأزهري، في بيان بمناسبة ذكرى تحرير طابا، بالتحية لشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سيناء والحرب على الإرهاب بأراضيها، مشيرا إلى دور الدبلوماسية المصرية الحكيمة لتحرير هذه البقعة الغالية التي استغرقت سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف.

وأكد الأزهري أن ذكرى استرداد طابا تعلمنا الكثير من الدروس في معاني التضحية والمثابرة والتأكيد على صلابة الإرادة المصرية وقدرتها على صيانة التراب المصرى، فعادت طابا إلى السيادة المصرية عام 1989، حيث تم رفع علم مصر ليرفرف على آخر بقعة من أرض سيناء، موضحًا أنه يوم عظيم في تاريخ مصر.

وتوجه الأزهري بالدعاء لله تعالى أن يحفظ مصر من كل سوء وأن ينعم على بلادنا بالخير والأمان والاستقرار والرخاء.