شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. انقطاع الكهرباء عن 10 أحياء في الإسكندرية ( المناطق والمواعيد ) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 10 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد حتى الثانية عشرة ظهرًا، هي:
- الطابية «عزبة زقيلح – طريق على ماهر- حوض 8- الأربع عزب».
- رشدي «شارع سوريا».
- العصافرة بحري «أمام بنك عودة».
- العوايد «عزبة الموظفين».
- باكوس «أرض سليم إسكندر».
- مصطفى كامل «أبراج كيروسيز».
- المنشية «ميدان عرابي- شارع السيد كريم أمام محكمة المنشية».
- القباري «50 شارع عارف بك».
- بيانكي «شارع الأربعين».
- عبدالقادر «على المصرف».
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