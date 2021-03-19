شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. انقطاع الكهرباء عن 10 أحياء في الإسكندرية ( المناطق والمواعيد ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي، غدا السبت، عن 10 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد حتى الثانية عشرة ظهرًا، هي:

- الطابية «عزبة زقيلح – طريق على ماهر- حوض 8- الأربع عزب».

- رشدي «شارع سوريا».

- العصافرة بحري «أمام بنك عودة».

- العوايد «عزبة الموظفين».

- باكوس «أرض سليم إسكندر».

- مصطفى كامل «أبراج كيروسيز».

- المنشية «ميدان عرابي- شارع السيد كريم أمام محكمة المنشية».

- القباري «50 شارع عارف بك».

- بيانكي «شارع الأربعين».

- عبدالقادر «على المصرف».