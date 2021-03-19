شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من شركة فيسبوك على تعطل خدمات تطبيقاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح متحدث باسم شركة فيسبوك اليوم الجمعة بأن عطلا فنيا تسبب في عدم وصول بعض المستخدمين إلى بعض خدمات فيسبوك ومنها واتس آب .

وأضاف المتحدث، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: «لقد قمنا بحل المشكلة، ونعتذر عن أي إزعاج قد تسبب به العطل».

وكانت خدمات تطبيقات واتس آب وإنستجرام وماسنجر التابعة لـ فيسبوك قد انقطعت عن الملايين حول العالم، قبل أن تعود مجدداً.