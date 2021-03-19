شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تشن حملات على المتأخرين عن سداد الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام القطاع التجاري بفرع شركة مياه الشرب بالخصوص بتشكيل حملات لتحصيل المتأخرات على المشتركين الممتنعين عن سداد الفواتير بعد توجيه عدد من الإنذارات للسداد.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بضروره تحصيل المتأخرات المستحقة للشركة.

تم تحصيل مبالغ مستحقة عن قيم استهلاك المياه لعدد من أصحاب الأنشطة التجارية ومنازل المواطنين، كما تم قطع المياه عن مشتركين رفضوا سداد الفواتير لحين تقنين أوضاعهم.