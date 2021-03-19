شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري : هؤلاء نفذوا أروع خطط الخداع الاستراتيجي في 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه في سنوات مضت، تم استهداف الوطن بمؤامرة دولية برعاية أجهزة استخبارات كبرى، كانت تستهدف إسقاط المنطقة كلها، وليس مصر وحدها، في أتون صراعات وفوضى شاملة، تنفيذا لمقولة الفوضى الخلاقة لكونداليزا رايس.

تابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجهزة الخارجية وجدت في بعض الأذناب مقاولي ثورات وسماسرة أوطان، كل مهمتهم إسقاط الدولة.

وأردف الإعلامي مصطفى بكري أن تلك القوى المُعادية راحت تحركهم مثل العرائس على خشبة المسرح الدموي، تحركهم كما تشاء لتدمير وتخريب الأمة العربية بلدا بلدا وبلا استثناء، وكل بلد حسب أهميته وحسب اللعبة وحسب الدور.

واستكمل بكري أن يقظة رجال الظل، ورصدهم لكل شاردة وواردة، أجهضت المخطط الكبير، وقطعت دابره، بعد أن كشفوا كل عناصره، ولاحقوهم أينما وجدوا.

وأشار بكري إلى أن أروع خطط الخداع الاستراتيجي في التاريخ نفذها رجال الظل، بتوجيه صفعة قاسية للأعداء أثناء ثورة 25 يناير، واستطاعوا التصدي لهجمات من 12 جهاز مخابرات كانوا يريدون الإيقاع بمصر، حين قاموا بشن هجوم خادع على الأعداء باصطياد الجواسيس وإغلاق المنظمات الممولة من جهات خارجية.