شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى العالِم السوري محمد علي الصابوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالِم السوري الجليل، العلَّامة الشيخ محمد علي الصابوني، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن 91 عامًا.

وأكد الأزهر أن الشيخ الصابوني لم يألُ جهدًا في خدمة كتاب الله وسنة نبيه ومنهج أهل السنة والجماعة، منذ تخرجه في الأزهر الشريف وحتى نبوغه وذيوع صيته بين العلماء، وقد ترك بصمة بارزة في تفسير كتاب الله، وستظل كتبه ومؤلفاته مرجعًا ومنهلًا لكل طلاب العلم.

تقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى العالم الإسلامي والشعب السوري وتلامذة الشيخ الصابوني وعائلته ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه وعمله شفيعين له.