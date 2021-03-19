شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان» تنظم 33 عيادة متحركة بالمناطق الأكثر إصابة بـ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان عن تواصل مجهودات المديرية في تنظيم عيادات طبية متحركة مخصصة للقرى الأعلى في نسبة إصابات بكورونا، حيث تم إطلاق 33 عيادة طبية خلال الأسبوع الماضي على مستوى مراكز (أسوان- دراو- كوم أمبو- نصر النوبة- إدفو)، تحت إشراف الدكتور «محمود عبدالعزيز» مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية .

تقوم العيادات الطبية بأعمال الكشف المجاني للمواطنين، بالإضافة لقياس نسبة الأكسجين بالدم، كما تقوم بتوجيه حالات الاشتباه التي يتم رصدها لأقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية داخل المستشفى، بالإضافة لتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، والتي تم تدشينها لتساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.

وفي السياق ذاته، واصلت المديرية مجهوداتها خلال الأيام الماضية في تلبية احتياجات المستشفيات بدعم مستشفى الصدر والحميات بتانك أكسجين سعة 3000 لتر وتفعيله لخدمة مرضى.