شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرع بالدم في نقابة المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، حملة تبرع بالدم في مركز الخدمات، اليوم، في نادى المهندسين بسابا باشا.

قال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن حملة التبرع بالدم شهدت إقبالا كثيفا من الأعضاء وتهدف إلى توفير شيكات للمهندسين وذويهم مجاناً في إطار الدور الصحى لنقابة المهندسين بالإسكندرية لتوفير كافة الخدمات الصحية.

وأضاف أنه سيتم توفير الشيكات بإدارة الرعاية الصحية بالنقابة بالشاطبى، مؤكداً أن لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية على استعداد لتوفير كافة الخدمات الصحية لأعضاء النقابة وأسرهم من خدمات مجانية وإضافة خدمات جديدة لمشروع الرعاية الصحية.